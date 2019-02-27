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الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:41 م
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صور.. انطلاق قمة ترامب - كيم فى العاصمة الفيتنامية هانوى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:37 م
صور.. انطلاق قمة ترامب - كيم فى العاصمة الفيتنامية هانوى ترامب وكيم
رويترز
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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى هانوى اليوم الأربعاء فى ثانى لقاء قمة بينهما، وذلك بعد 8 أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووة من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

ابتسامات متبادلة بين الزعيمين
ابتسامات متبادلة بين الزعيمين

 

وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما فى فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوى. ومن المقرر أن يجريا مباحثات ثنائية تستغرق 20 دقيقة يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.

الرئيس ترامب يتحدث أثناء القمة مع زعيم كوريا الشمالية
الرئيس ترامب يتحدث أثناء القمة مع زعيم كوريا الشمالية
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كيم يرحب بترامب
كيم يرحب بترامب
جانب من القمة الأمريكية الكورية الشمالية
جانب من القمة الأمريكية الكورية الشمالية
أثناء لقائهما فى مستهل القمة
أثناء لقائهما فى مستهل القمة
الرئيس الأمريكى يصافح زعيم كوريا الشمالية
الرئيس الأمريكى يصافح زعيم كوريا الشمالية
الزعيمان يتصافحان فى مستهل قمتهما فى فيتنام
الزعيمان يتصافحان فى مستهل قمتهما فى فيتنام
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
مصافحة بين ترامب وكيم
مصافحة بين ترامب وكيم

 


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