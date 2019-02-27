صور.. انطلاق قمة ترامب - كيم فى العاصمة الفيتنامية هانوى

رويترز

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى هانوى اليوم الأربعاء فى ثانى لقاء قمة بينهما، وذلك بعد 8 أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووة من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.



ابتسامات متبادلة بين الزعيمين

وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما فى فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوى. ومن المقرر أن يجريا مباحثات ثنائية تستغرق 20 دقيقة يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.



الرئيس ترامب يتحدث أثناء القمة مع زعيم كوريا الشمالية



جانب من اللقاء



كيم يرحب بترامب



جانب من القمة الأمريكية الكورية الشمالية



أثناء لقائهما فى مستهل القمة



الرئيس الأمريكى يصافح زعيم كوريا الشمالية



الزعيمان يتصافحان فى مستهل قمتهما فى فيتنام



زعيم كوريا الشمالية