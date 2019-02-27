صور.. المحافظ يلتقى سكان مدينة أسيوط الجديدة.. ويعلن ضخ المياه بمزرعة الغريب بعد تعطلها لمدة 13 عاما

أسيوط هيثم البدرى

استهل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، لقائه الدوري بسكان مدينة أسيوط الجديدة بعرض بعض الخدمات والمرافق الجاري تشغيلها بالمدينة والتي تمثلت في تسليم وحدة صحية بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة ووحدة صحية أخرى بمنطقة ابني بيتك المرحلة الثانية وجارى تشغيلهم بالإضافة إلى مبنى التأمينات الاجتماعية بالحي الثاني وملعبين ثلاثى بمركز خدمات المدينة ومنطقة الإسكان العائلي بالحي الأول فضلًا عن التجهيز لتشغيل عدد 4 حضانات للأطفال بمنطقة جنوب شرق وحي رجال الأعمال بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس احمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس الجهاز والمهندس محسن الحسيني رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس عاطف مهدي مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة والمهندس محسن محمود فراج مدير عام التوزيع بكهرباء أسيوط وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ومسئولي المواقف والصحة والغاز الطبيعي.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الجهاز التنفيذي بعض حلول للمشاكل التي تم عرضها في الاجتماع السابق فضلًا عن دراسة بعض المقترحات الخاصة بالاجتماع الشهري والمتعلقة بقطاعات المياه والصرف الصحي وتشغيل بعض مراكز الشباب والوحدات الصحية وتوفير بعض الأمصال بها.

وأكد المحافظ على سرعة تشغيل بعض الخدمات والوحدات الصحية بمدينة أسيوط الجديدة والرحاب استجابة لطلبات السكان ولتحسين الخدمات المقدمة لهم منوهًا إلى حل جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بالتموين ومياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية فضلًا عن دراسة بعض المقترحات المقدمة لزيادة سيارات الأجرة من المدينة إلى بعض المواقف تسهيلًا على المواطنين وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية وكافة الخدمات بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والتواصل المستمر معهم لفحص شكواهم العاجلة وطرح المشاكل الوظيفية والمشاكل الخاصة بالخدمات والمرافق على الوزير المحافظ خلال لقائه بسكان المدينة في آخر ثلاثاء من كل شهر بمقر الجهاز بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات مشيدًا بمدى اهتمام الوزير المحافظ بحل مشاكل المواطنين وتحقيق الجذب السكاني للمدينة والمساهمة في نشر التوعية للمواطنين.

كما أعلن عن ضخ المياه بمزرعة المحافظة بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم بعد توقفها لأكثر من 13 عاما منذ عام 2006م مشيرًا إلى أنه تم تكليف السكرتير المساعد للمحافظة بالإشراف على المزارع وترأس اللجنة المكلفة بالدراسة والتطوير والمشكلة من كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية والحيوانية بجامعة أسيوط وجامعة الأزهر ومركز البحوث الزراعية بمديرية الزراعة لإستغلال مزارع المحافظة الإستغلال الأمثل وفقاً للأساليب العلمية الحديثة وبالاستعانة بالخبرات العلمية لتصبح مزارع نموذجية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين الراغبين في العمل وإقامة مشروعات زراعية وحيوانية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

كانت لجنة مشكلة برئاسة نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وعضوية كل من الدكتور محمد حمام عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط والدكتور أحمد عنتر مدرس مساعد بكلية الزراعة بجامعة الأزهر والدكتور محمد حفظي وكيل محطة البحوث الزراعية والدكتور ماجد زاهي بمركز البحوث الزراعية والدكتور محمد عبد السلام مدير مركز بحوث صحة الحيوان والدكتور أحمد حافظ بمعهد بحوث الانتاج الحيواني والدكتور مصطفى عبد العال بالمعمل المركزي للزارعة العضوية وإيهاب عبد الحميد نائب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس حمدي محمد مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة ومحمود سعد مدير عام مشروع الثروة الحيوانية ونجاح محمود مدير إدارة الانتاج بالمحافظة قد تفقدوا مزرعة المحافظة بالوادي الأسيوطي والمقامة على مساحة 2230 فدان ومزرعة قرية الغريب بمركز ساحل سليم والمقامة على 140 فدان ومزرعة الثروة الحيوانية ببني مر بمركز الفتح للوقوف على أعمال التطوير على أرض الواقع ودراسة ما سيتم بهما لتعظيم الاستفادة منهما بكافة الطرق الممكنة واستخدام أساليب علمية في الزراعة وتربية الحيوان والثروة الحيوانية ومضاعفة إنتاجها.

وقال الطيبي إنه تم إعادة تشغيل مواتير المياه بمزرعة الغريب وضخ المياه بالمزرعة خلال الزيارة الأولى للجنة على أن يتم إعادة تشغيل آبار المياه الارتوازية بالمزارع بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح لافتاً إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ التطوير والاستفادة من المساحات غير المستغله بها على النحو الأمثل طبقاً للإمكانات المتاحة بحيث يتم استصلاح تلك المساحة للزراعة وتعظيم إنتاجية المحاصيل الزراعية والخضراوات والوضع في الاعتبار زراعة السيلاج وغيرها من المحاصيل المستخدم كعلف للحيوان مشيراً إلى تكليف أعضاء اللجنة بكتابة تقرير بما تراه من مقترحات وأراء كلاً في تخصصه عقب دراسة الوضع على الطبيعة خلال الزيارة وإجراء بحوث واختبار للتربة ومعرفة حجم العمالة وطرق الري والزراعة لافتا أن اللجنة أوصت مبدئيا بالرفع المساحي لأراضي المزارع وإجراء تحليل للتربة ودق أبار جديدة لتغطية معظم المساحات وتوفير سلالات جديدة لتحسين إنتاج مزارع الثروة الحيوانية وسيتم رصد كافة المقترحات والخروج بتوصيات وعرضها على الوزير المحافظ.



المحافظ يتفقد مزرعة الغريب



المحافظ يتفقد مزرعة الغريب



المحافظ يتفقد مزرعة الغريب



المحافظ يتفقد مزرعة الغريب



محافظ أسيوط يلتقى الأهالى



محافظ أسيوط يلتقى الأهالى