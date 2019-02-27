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صور.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بكوبرى الدقى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:38 م
صور.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بكوبرى الدقى جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة بنزلة كوبرى الدقى مساء اليوم الأربعاء،  وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق الأتوبيس اختلت عجلة القيادة من يده بعد تسابقه مع سائق آخر،  وتم ضبط السائقين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بنزلة كوبرى الدقى اتجاه الجيزة، فانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية، أن أتوبيس اصدم بعامود إنارة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من الركاب.

 

وتوصلت التحريات إلى أن سائق الأتوبيس تسابق مع سائق آخر مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يده ووقع الحادث، وتم ضبط السائقين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأصيب كوبرى الدقى بحالة من الشلل المرورى فى الاتجاه القادم من المهندسين حتى ميدان الجيزة، بسبب الحادث، فيما يشهد الاتجاه الاخر تباطؤ فى حركة السيارات و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

 

 

 

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