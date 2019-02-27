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صحيفة "النيوبو سيجلو": التضخم فى فنزويلا يصل لـ31 مليون% بنهاية 2019

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:20 ص
صحيفة "النيوبو سيجلو": التضخم فى فنزويلا يصل لـ31 مليون% بنهاية 2019 نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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عقدت غرفة التجارة الأمريكية الفنزويلية (VenAmCham)، التى تضم رجال أعمال مختلفين، منتدى 2019 حول المنظورات الاقتصادية والذى استنتج أن التضخم فى فنزويلا سيصل إلى 31 مليون% العام الجارى.
 
ووفقا لصحيفة "النيوبو سيجلو" الكولومبية، فأن رجال الأعمال قدروا أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد سوف ينكمش خلال عام 2019 بنسبة 11.29%.
 
وخلال المنتدى أجرى مسح حيث أجاب 92% من رجال الأعمال بأن المشكلة الرئيسية التى يواجهونها فى شركاتهم هى التضخم المفرط، واعتبر 64% أن سوق الصرف الأجنبى هو عقبة أخرى.
 
وأظهر المسح أيضا انخفاض فى الاستهلاك بنسبة 87.29%، وفى الوقت نفسه كان صندوق النقد الدولى توقع فى تقرير حديث أن التضخم فى فنزويلا سيصل إلى 10 مليون% فى نهاية 2019.
 
وأشارت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC) فى مسحها الاقتصادى لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى لعام 2018 إلى أن فنزويلا لديها معدل نمو سلبى متراكم يبلغ حوالى 43% مقارنة بعام 2013.
 
وتم تقديم دراسة أخرى حول التضخم فى فنزويلا فى بداية يناير الماضى من قبل شركة التحليل الاقتصادى Torino Economics ، ومقرها فى نيويورك ، والتى توقعت فى تقريرها الأول لهذا العام أن التضخم فى فنزويلا سيكون 23 مليون% لعام 2019.
 
 

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