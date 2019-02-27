شرطة السويد تلقى القبض على روسى تشتبه فى أنه جاسوس

رويترز

قالت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على روسى يشتبه فى أنه جاسوس فى ستوكهولم.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به فى وقت متأخر أمس الثلاثاء ويعتقد أنه كان يمارس نشاطا إجراميا منذ 2017 على الأقل. وامتنعت عن ذكر اسم أو جنس المشتبه به.

وقال دانيل ستنلينج رئيس وحدة مكافحة التجسس فى الشرطة فى بيان "نشتبه فى أن ضابطا بالمخابرات الروسية يعمل فى السويد تحت غطاء دبلوماسى جنده". وقالت الشرطة إن المعتقل يعمل فى قطاع التكنولوجيا السويدى ولديه معلومات تهم أجهزة المخابرات الأجنبية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن جهاز المخابرات الخارجية الروسى امتنع عن التعليق على الأمر.