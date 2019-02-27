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شحات مليونير..ضبط متسول بقطار إسكندرية بحوزته 55 ألف جنيه

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:06 ص
شحات مليونير..ضبط متسول بقطار إسكندرية بحوزته 55 ألف جنيه المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى
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ضبطت شرطة النقل والمواصلات بالإسكندرية متسولا بدرجة مليونير ، حيث  نجحت أجهزة الأمن بمحطة السكك الحديدية بالإسكندرية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص حال قيامه بإستجداء ركاب أحد القطارات بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى ودفتر توفير بأكثر من 55 ألف جنيه.
 
وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتأمين أحد القطارات خط "الإسكندرية/القاهرة" من ضبط "ا. ز. م" عامل أثناء إستجداء جمهور الركاب من مستقلى القطار حال وقوفه على رصيف محطة سكك حديد الإسكندرية استعدادا للقيام بالرحلة.. وعثر بحوزته على مبلغ مالى "35,767" خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وستون جنيه- ودفتر توفير برصيد مبلغ مالى "20,000" عشرين ألف جنيه) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المضبوط حصيلة تسوله.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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