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سلطات المطار تضبط 15 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:34 ص
سلطات المطار تضبط 15 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهره
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 15 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 237 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار،وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 15 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 237 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسمالخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.


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