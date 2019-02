سفير كندا ينعى ضحايا حادث "محطة مصر"

أعرب سفير كندا فى القاهرة، جيتس داتون، عن تعازيه للحادث المروع فى محطة سكة حديد رمسيس والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وغرد السفير داتون على حسابه بموقع تويتر: "قلوبنا و دعواتنا مع كل الذين تأثروا بالحادث المروع فى محطة قطار رمسيس بالقاهرة صباح اليوم. ننعى ببالغ الأسى كل الذين فقدوا حياتهم و نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

Our thoughts and prayers are with all those impacted by the terrible accident at Cairo’s Ramses train station earlier today. We mourn the significant loss of life & wish a speedy recovery to all those injured.