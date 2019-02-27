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سفير كندا ينعى ضحايا حادث "محطة مصر"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:12 م
سفير كندا ينعى ضحايا حادث "محطة مصر" حادث قطار محطة مصر
كتبت: إنجى مجدى
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أعرب سفير كندا فى القاهرة، جيتس داتون، عن تعازيه للحادث المروع فى محطة سكة حديد رمسيس والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

وغرد السفير داتون على حسابه بموقع تويتر: "قلوبنا و دعواتنا مع كل الذين تأثروا بالحادث المروع فى محطة قطار رمسيس بالقاهرة صباح اليوم. ننعى ببالغ الأسى كل الذين فقدوا حياتهم و نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".


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