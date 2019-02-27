video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير اليابان بالقاهرة: سندعو الرئيس السيسى لقمة "التيكاد" فى أغسطس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:14 م
سفير اليابان بالقاهرة: سندعو الرئيس السيسى لقمة "التيكاد" فى أغسطس السفير اليابانى بالقاهرة ورجا الأعمال محمود العربى
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى  نوكى، إن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات وأنها قادرة على تحقيق انجاز غير مسبوق، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ستقوم بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور قمة التيكاد خلال شهر أغسطس القادم والتى تهدف لتنمية القارة السمراء.

وأضاف السفير خلال لقائه مع رجل الأعمال محمود العربى فى المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بحضور المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستحق الإشادة من الجميع متمنيا أن تستمر الدولة المصرية فى برنامجها حتى تحقق أهدافها .

وفى سياق متصل أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى بيان له تعقيبا على الزيارة، أن الجانبين المصرى واليابانى سيحتفلان هذا العام بمرور 20 عاما على تكوين مجلس الأعمال والذى كان ولا زال له دور كبير فى توطيد علاقة الدولتين على مدار العقدين السابقين، وجذب استثمارات جديدة من خلال انعقاد المؤتمرات والزيارات المتبادلة.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى أن مارس المقبل سيشهد مؤتمر الأعمال المصرى اليابانى والذى سيشارك فيها وفد يضم 50 رجل أعمال يابانى، بالإضافة إلى ممثلى الحكومة المصرية ودولة اليابان الصديقة وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار فى مصر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة يبحث مع "المصرى اليابانى" ترتيبات زيارة وفد الشركات اليابانية

اخبار الاقتصاد

السفير اليبانى بمصر

الاستثمارات اليبانية بمصر

ابراهيم العربى




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة