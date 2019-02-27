سفير اليابان بالقاهرة: سندعو الرئيس السيسى لقمة "التيكاد" فى أغسطس

كتب – إسلام سعيد

قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات وأنها قادرة على تحقيق انجاز غير مسبوق، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ستقوم بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور قمة التيكاد خلال شهر أغسطس القادم والتى تهدف لتنمية القارة السمراء.

وأضاف السفير خلال لقائه مع رجل الأعمال محمود العربى فى المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بحضور المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستحق الإشادة من الجميع متمنيا أن تستمر الدولة المصرية فى برنامجها حتى تحقق أهدافها .

وفى سياق متصل أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى بيان له تعقيبا على الزيارة، أن الجانبين المصرى واليابانى سيحتفلان هذا العام بمرور 20 عاما على تكوين مجلس الأعمال والذى كان ولا زال له دور كبير فى توطيد علاقة الدولتين على مدار العقدين السابقين، وجذب استثمارات جديدة من خلال انعقاد المؤتمرات والزيارات المتبادلة.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى أن مارس المقبل سيشهد مؤتمر الأعمال المصرى اليابانى والذى سيشارك فيها وفد يضم 50 رجل أعمال يابانى، بالإضافة إلى ممثلى الحكومة المصرية ودولة اليابان الصديقة وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار فى مصر.