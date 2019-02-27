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سفر وعودة 1799 مصريا وليبيا و306 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:10 م
سفر وعودة 1799 مصريا وليبيا و306 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1799 مصريا وليبيا و 306 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1286 إلى الجانب الليبي، بينهم  245مصريا و1041 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 513 بينهم 432 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و81 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  155 شاحنة محملة بالبضائع وعودة151 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 140 حكما قضائيا، وفحص 14 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و 8 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكمين في قضيتين جنائيتين، و 59 حكم جزئي و 7 أحكام مستأنفة و65حكم بغرامات و 7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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