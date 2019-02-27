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سانا: عودة عشرات المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء فى الأردن لبلادهم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:17 م
سانا: عودة عشرات المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء فى الأردن لبلادهم عودة المهاجرين _ صورة ارشيفية
دمشق أ ش أ
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عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء فى الأردن، اليوم الأربعاء، عبر مركز نصيب - جابر الحدودى ؛ وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى وطنهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن معبر نصيب الحدودى مع الأردن شهد عودة عشرات المهجرين القادمين من مخيمات اللجوء فى الأردن ؛ تمهيدا لنقلهم إلى قراهم التى حررها الجيش السورى من الإرهاب.

وأضافت الوكالة أن الجهات المعنية فى المحافظة أرسلت عددا من الحافلات لتقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم ؛ بعد استكمال إجراءات الدخول البسيطة وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء.

وأعرب عدد من العائدين عن فرحتهم بتخليصهم من المعاناة التى سلبت منهم سنوات من أعمارهم ومستقبل أطفالهم فى مخيمات اللجوء التى تفتقد لأدنى مقومات الحياة..موجهين الشكر للجيش السورى الذى كان له الفضل الأول فى عودتهم إلى وطنهم بعد دحره الإرهابيين عن مناطقهم.

وأوضح رئيس مركز الهجرة والجوازات فى معبر نصيب العقيد مازن غندور - فى تصريح للوكالة - أن الجهات المعنية فى المحافظة أرسلت حافلات لنقل المهجرين العائدين إلى مناطقهم وشاحنة لحمل امتعتهم وسط جملة من التسهيلات مضيفا أن عدد السوريين المهجرين القادمين بموحب تذاكر مرور بلغ منذ افتتاح المعبر فى منتصف أكتوبر الماضى حتى اليوم 13780 مواطنا.

 

 


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