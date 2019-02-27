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"زراعة بورسعيد" تعلن صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:37 م
"زراعة بورسعيد" تعلن صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية أسمدة زراعية - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد، على أنه تم صرف المقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة طبقا للتعليمات الصادرة من اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة، لافتا إلى أنه لا توجد مشاكل بخصوص صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية .

 

وأضاف "إبراهيم" لـ"اليوم السابع"، أن المساحات المنزرعة خلال الموسم الشتوى 2018/2019 تتمثل كالآتي 13 فدانا لمحصول القمح 30 ألف فدان للبنجر و4500 فدان لمحصول البرسيم و3500 فدان للشعير و315 فدانا لمحصول الفول البلدى مع توفير كافة مستلزمات الإنتاج لكل هذه المحاصيل .

 

وأشار وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد، إلى أنه بدأ توزيع محصول البنجر لشركات السكر طبقا للتعاقدات المبرمة من قبل الشركات والمزارعين وتتمثل فى شركات الدلتا والدقهلية والنوبارية والنوران وجارى حاليا التوريد .

 

وأوضح إبراهيم، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعب دورا هاما فى تذليل العقبات وتسير عبور السيارات الخاصة بنقل محصول البنجر من منطقة سهل الطينة لشركات السكر عبر مرفق معديات شرق بورسعيد .


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صرف المقرارات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية طبقا لتعليمات اللجنة التنسيقية




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