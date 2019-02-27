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روسيا تعرب عن قلقها من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:38 ص
روسيا تعرب عن قلقها من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو الشديد من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان.

وأعرب زامير كابولوف مدير القسم الآسيوى الثانى فى وزارة الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى أفغانستان - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن أمل بلاده بأن تهدأ الأوضاع بين البلدين فى أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن منطقة كشمير - المتنازع عليها بين الهند وباكستان - شهدت تطورًا خطيرًا صباح اليوم فقد قتل طياران اثنان ومدني؛ إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية فى المنطقة.

يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستانى باسم (آزاد جامو وكشمير).

 


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