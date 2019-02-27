رئيس غازتك: الغاز الطبيعى فى السيارة يطيل عمر المحرك )فيديو)

كتبت أسماء أمين

أكد عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك " إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والمتخصصة فى مجال إنشاء وتشغيل محطات تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، أن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى أمن ويطيل عمر السيارة.

وأوضح رئيس شركة غازتك أنه على عكس ما يتم تداوله أحيانا من تضرر محرك السيارة من استخدام الغاز فان الغاز الطبيعى يعمل على المحافظة على الأجزاء الداخلية للمحرك نظرا لطبيعة وقود الغاز الجافة وعدم وجود خاصية التزييت به.

وتابع فرحات أن نسبة الكربون فى الغاز الطبيعى منخفضة للغاية وتساعد فى أطالة عمر محرك السيارة بالإضافة إلى أنه لا يسبب تلوث للهواء .

وأشار رئيس شركة غازتك إلى أنه نتيجة للتطور التكنولوجى فى تصنيع المحركات الجديدة والمصممة للعمل بوقود البنزين الخالى من الرصاص أصبح استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات لا يمثل أى مشكلة.

وأكد أن أسطوانة الغاز لا تحتل مكان فى حقيبة السيارة بحيث تحتل ثلث المساحة فقط،والاسطوانة يتم تأمينها بالكامل، ويتم تصنعيها تحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية ، بحيث تتحمل الضغط العالى لأنها سبيكة من الصلب.