رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مساعد الملحق الثقافى بالسفارة الليبية لبحث التعاون المشترك

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، المستشار إدريس أحمد الجازوى مساعد أول الملحق الثقافى والأكاديمى الليبى بالسفارة الليبية بالقاهرة.

وتوجه "الجازوى" بالشكر لجامعة الإسكندرية رئيساً ونواباً على التعاون المثمر مع الطلاب الليبيين الدارسين بجامعة الإسكندرية بمرحلة الدراسات العليا والبالغ عددهم 40 طالبا، وتذليل كل العقبات وجميع المشكلات التى تواجههم سواء كانت معيشية أو أكاديمية وذلك خلال فترة دراستهم بجامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.