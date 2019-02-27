رئيس جامعة أسيوط: وضع حجر أساس كاتدرائية الكاثوليك يعكس وحدة النسيج الوطنى

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أهمية الدور الوطنى والمجتمعى الذى تقوم به الكنائس المصرية على مر المراحل المختلفة من تاريخ مصر الحديث والذى يعكس وحدة النسيج الوطنى وتكاتف جهود كافة مؤسساته وتفانيهم من أجل خدمة الوطن ونهضته وهو ما انعكس بوضوح فى كثير من المواقف المشهودة لاصطفاف رجال الدينين الإسلامى والمسيحى من أجل حماية الوطن والدفاع عنه فى كثير من الأزمات والتحديات التى واجهته.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لوفد جامعة أسيوط والذى ضم نائبيه الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك للمشاركة فى مراسم إزاحة الستار وتبريك حجر أساس الكنيسة الكاثوليكية والمقرر إقامتها فى مدينة ناصر الجديدة بمنطقة الهضبة الغربية بأسيوط، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ونيافة الكاردينال ليوناردو ساندرى عميد مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والسفير برونو موازارو سفير الفاتيكان بمصر، والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وهى المراسم التى تمت إقامتها فى دار أم المحبة الإلهية للضيافة بدير درنكة بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من الشخصيات المجتمعية فى محافظة أسيوط.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مشاركة إدارة الجامعة للمراسم يأتى فى إطار العلاقات الوطيدة التى تجمع بين جامعة أسيوط وقيادات العمل الكنسى بمختلف طوائفه فى محافظات صعيد مصر، وما يكنه رجال الدين المسيحى من مشاعر تقدير واحترام لجامعة أسيوط ودورها العلمى والتنويرى والمجتمعى فى خدمة كافة محافظات الوجه القبلى.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرص كنائس أسيوط على مشاركة الجامعة فى العديد من الأنشطة والمناسبات، ولرجال الدين المسيحى من أيادٍ بيضاء ساهمت فى دعم وتطوير المنظومة الطبية فى جامعة أسيوط وتوجيه تبرعاتهم لصالح تلبية احتياجات المستشفيات الجامعية والمشاركة فى كثير من أنشطة الجامعة التنموية والخدمية.