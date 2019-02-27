رئيس الوزراء: لجنة فنية لمعرفة المتسببين بحريق قطار محطة مصر ومحاسبة المقصرين

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجية كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية بموقع محطة مصر أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وأن من يهمل في حياة أى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا :حياة كل مواطن مصري غالية جدا "

ولفت رئيس الوزراء أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء التضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين .

وقدم رئيس الوزراء إلى خالص التعازي لأسر وفيات الحادث مؤكدا أن كل متقاعس عن عمله سيحاسب حسابا عسيرا.





قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجية كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية بموقع محطة مصر انه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وان من يهمل في حياة اى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا :حياة كل مواطن مصري غاليةجدا "

ولفت رئيس الوزراء أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء التضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه بمستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين .

وقدم رئيس الوزراء إلى خالص التعازي لأسر وفيات الحادث مؤكدا أن كل متقاعس عن عمله سيحاسب حسابا عسيرا.