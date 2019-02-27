رئيس الوزراء عن حادث محطة مصر: انتهى عصر السكوت على الأخطاء

كتب سمير حسنى

تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد المتسبب عن حادث محطة قطار رمسيس، مضيفا: "علشان نقدر نحاسبه بشدة ونحدد المسؤولية، بمنتهى الامانة انتهى فترة ان نسكت على اى نوع من التقاعس والاخطاء التى تؤدى بحياة المواطنين المصريين".

وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقده مكان الحادث:"حياة كل مواطن مصرى غالية عليا وعللينا كلنا وعلى الدولة وعلى كل الناس وبالتالى اى اصابة او وفاة يمثل الم شديد لينا".

وتابع بقوله: "الاهم لازم نعرف المتسبب فى الحادث ونحاسبه حساب عسير علشان كفانا هذه الانواع من الاخطاء، ومن سيثبت خطأه سيتم محاسبته باقصى درجات الحساب والمسآلة والتى تضمن حقوق اهالينا واولادنا الذين توفوا واصيبوا اليوم".

وقال مدبولى: "هانتحرك وفورا للتعامل مع الحادث، ونقدم خالص العزاء لأسر الضحايا، متعهدا بحساب المخطئين والمتسببين فى الحادث حسابا عسيرا".

واعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة فنية لتحديد المسؤول عن الحادث لمحاسبته.

و كان موفد التليفزيون المصرى،قد أكد وقوع 20 قتيلا و50 مصابا فى حادث محطة قطارات رمسيس وحتى الان لم يصدر أى بيان رسمى من وزارة الصحة حول أعداد الضحايا أو المصابين بالحادث.