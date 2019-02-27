video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء عن حادث محطة مصر: انتهى عصر السكوت على الأخطاء

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:01 م
رئيس الوزراء عن حادث محطة مصر: انتهى عصر السكوت على الأخطاء رئيس الوزراء - مصطفى مدبولى
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد المتسبب عن حادث محطة قطار رمسيس، مضيفا: "علشان نقدر نحاسبه بشدة ونحدد المسؤولية،  بمنتهى الامانة انتهى فترة ان نسكت على اى نوع من التقاعس والاخطاء التى تؤدى بحياة المواطنين المصريين".

وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقده مكان الحادث:"حياة كل مواطن مصرى غالية  عليا وعللينا كلنا وعلى الدولة وعلى كل الناس وبالتالى اى اصابة او وفاة يمثل الم شديد لينا".

وتابع بقوله: "الاهم لازم نعرف المتسبب فى الحادث ونحاسبه حساب عسير علشان كفانا هذه الانواع من الاخطاء، ومن سيثبت خطأه سيتم محاسبته باقصى درجات الحساب والمسآلة والتى تضمن حقوق اهالينا واولادنا الذين توفوا واصيبوا اليوم".

 

وقال مدبولى: "هانتحرك وفورا للتعامل مع الحادث، ونقدم خالص العزاء لأسر الضحايا، متعهدا بحساب المخطئين والمتسببين فى الحادث حسابا عسيرا".

 

واعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة فنية لتحديد المسؤول عن الحادث لمحاسبته.

و كان موفد التليفزيون المصرى،قد أكد  وقوع 20 قتيلا و50 مصابا فى حادث محطة قطارات رمسيس وحتى الان لم يصدر أى بيان رسمى من وزارة الصحة حول أعداد الضحايا أو المصابين بالحادث. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق فى محطة مصر.. اشتعال النيران فى جرار قطار بمحطة رمسيس بعد اصطدامه بصدادات رصيف 6.. السرعة الزائدة السبب وسقوط ضحايا.. ورئيس الوزراء ووزير النقل يتفقدان موقع الحادث.. والنائب العام يفتح تحقيقا ..فيديو وصور

محطة القطارات

رمسيس

حادث قطار رمسيس

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر

حريق محطة رمسيس

انفجار محطة مصر

انفجار السكة الحديد

وقف حركة القطارات




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة