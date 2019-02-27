رئاسة الجمهورية: السيسى يستقبل نظيره الألبانى بقصر الاتحادية اليوم

كتب ـ محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.