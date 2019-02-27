الرئيسية أخبار عاجلة رئاسة الجمهورية: السيسى يستقبل نظيره الألبانى بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:19 ص السفير بسام راضى كتب ـ محمد الجالى إضافة تعليق يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. فيديو.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأوروبية السيسي رئاسة الجمهورية رئيس ألبانيا بسام راضى السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة 27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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