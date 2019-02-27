دواوين الوزارات.. غادة والى: تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية بـ 15 محافظة

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن
غادة والي: سيتم تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية فى 15 محافظة
التربية والتعليم
التعليم تستعد لمعركة الامتحانات.. الوزارة تعلن تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات نهاية مارس المقبل.. وتؤكد: تجهيز أرقام الجلوس فى أبريل القادم.. وتطالب المدارس باجراءات ضد المتجاوزين نسب الغياب
وزارة الصحة
وزيرة الصحة:المستشفى العائم بأسوان تحمل معها الخير لكل أطفال وأمهات الصعيد
التعليم العالى
وزير التعليم العالى: الجامعات تستقبل 700 ألف طالب سنويا من الثانوية العامة..فيديو
وزارة البيئة
البيئة تشيد بنجاح مشاركة المجتمع المدنى بالغربية فى منظومة إدارة المخلفات
وزارة الكهرباء
الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان خلال مارس المقبل
وزارة الاوقاف
وزير الأوقاف: الأذان الموحد نقلة حضارية تتسق ومقاصد التشريع الإسلامى
وزارة الرزاعة
وزير الزراعة يدعو الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه
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