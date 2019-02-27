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دواوين الوزارات.. غادة والى: تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية بـ 15 محافظة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:03 ص
دواوين الوزارات.. غادة والى: تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية بـ 15 محافظة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن

غادة والي: سيتم تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية فى 15 محافظة

http://www.youm7.com/4154643

التربية والتعليم

التعليم تستعد لمعركة الامتحانات.. الوزارة تعلن تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات نهاية مارس المقبل.. وتؤكد: تجهيز أرقام الجلوس فى أبريل القادم.. وتطالب المدارس باجراءات ضد المتجاوزين نسب الغياب

http://www.youm7.com/4153444

وزارة الصحة

وزيرة الصحة:المستشفى العائم بأسوان تحمل معها الخير لكل أطفال وأمهات الصعيد

http://www.youm7.com/4155031

التعليم العالى

وزير التعليم العالى: الجامعات تستقبل 700 ألف طالب سنويا من الثانوية العامة..فيديو

http://www.youm7.com/4154166

وزارة البيئة

البيئة تشيد بنجاح مشاركة المجتمع المدنى بالغربية فى منظومة إدارة المخلفات

http://www.youm7.com/4154492

وزارة الكهرباء

الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان خلال مارس المقبل

http://www.youm7.com/4151950

وزارة الاوقاف

 وزير الأوقاف: الأذان الموحد نقلة حضارية تتسق ومقاصد التشريع الإسلامى

http://www.youm7.com/4154575

وزارة الرزاعة

 وزير الزراعة يدعو الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه

http://www.youm7.com/4154369

 

 

 

 


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غادة والي: سيتم تنفيد مبادرة حياة كريمة فى 277 قرية فى 15 محافظة

دواوين الوزارات

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