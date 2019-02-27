حكومة ماى: بريكست بلا اتفاق يعنى 9% تراجعًا فى اقتصاد ‏بريطانيا

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حذرت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، من تأثيرات الخروج من الاتحاد ‏الأوروبى بلا اتفاق، موضحة أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن اقتصاد المملكة سيتراجع بنسبة 9%.

وبحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإن بيانا حكوميا رسميا حذر مما تشير إليه تقديرات بأن ‏اقتصاد المملكة سيتراجع على المدى الطويل، وبأن شركات الأعمال فى ‏أيرلندا الشمالية ستُفلس، وبأن أسعار الغذاء سترتفع حال خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق.



‏ وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البيان صدر بعد مطالبات متكررة من النائبة المحافظة السابقة أنّا سوبري، التى غادرت الحزب ‏الحاكم مؤخرًا وانضمت إلى ما يُعرف بـ "جماعة المستقلين".‏



وجاء البيان بعد ساعات معدودة من اضطرار رئيسة الوزراء تيريزا ماى إلى تحديد جدول زمنى ‏يتضمن تصويتا فى الـ12 من مارس المقبل على خطتها الخاصة بـ(بريكست)، وإذا فشلت هذه ‏الخطة، فإن تصويتا سيجرى فى اليوم التالى لدعم الخروج بلا اتفاق، وإذا فشل ذلك أيضا، فإن ‏تصويتا سيجرى فى الـ 14 من مارس على تمديد المادة 50. ‏



وأفاد البيان بأن هناك تقارير تفيد بأن عموم البريطانيين غير مستعدين للخروج بلا اتفاق من الاتحاد ‏الأوروبى فى الـ 29 من مارس المقبل، وأن العديد من شركات الأعمال البريطانية فى قطاع الإمدادات الغذائية ‏غير مستعدة لسيناريو الخروج بلا اتفاق؛ فضلا عن عدم اتخاذ عموم البريطانيين الإجراءات الإدارية اللازمة ‏للتعايش حال الخروج بلا اتفاق، كاستخراج تأشيرات سفر جديدة، أو التقدم للحصول ‏على تراخيص قيادة صالحة فى دول الاتحاد الأوروبى غداة الخروج منه.‏