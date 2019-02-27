حكومة ماى: بريكست بلا اتفاق يعنى 9% تراجعًا فى اقتصاد ‏بريطانيا

حذرت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، من تأثيرات الخروج من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق، موضحة أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن اقتصاد المملكة سيتراجع بنسبة 9%.
وبحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإن بيانا حكوميا رسميا حذر مما تشير إليه تقديرات بأن اقتصاد المملكة سيتراجع على المدى الطويل، وبأن شركات الأعمال فى أيرلندا الشمالية ستُفلس، وبأن أسعار الغذاء سترتفع حال خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البيان صدر بعد مطالبات متكررة من النائبة المحافظة السابقة أنّا سوبري، التى غادرت الحزب الحاكم مؤخرًا وانضمت إلى ما يُعرف بـ "جماعة المستقلين".
وجاء البيان بعد ساعات معدودة من اضطرار رئيسة الوزراء تيريزا ماى إلى تحديد جدول زمنى يتضمن تصويتا فى الـ12 من مارس المقبل على خطتها الخاصة بـ(بريكست)، وإذا فشلت هذه الخطة، فإن تصويتا سيجرى فى اليوم التالى لدعم الخروج بلا اتفاق، وإذا فشل ذلك أيضا، فإن تصويتا سيجرى فى الـ 14 من مارس على تمديد المادة 50.
وأفاد البيان بأن هناك تقارير تفيد بأن عموم البريطانيين غير مستعدين للخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبى فى الـ 29 من مارس المقبل، وأن العديد من شركات الأعمال البريطانية فى قطاع الإمدادات الغذائية غير مستعدة لسيناريو الخروج بلا اتفاق؛ فضلا عن عدم اتخاذ عموم البريطانيين الإجراءات الإدارية اللازمة للتعايش حال الخروج بلا اتفاق، كاستخراج تأشيرات سفر جديدة، أو التقدم للحصول على تراخيص قيادة صالحة فى دول الاتحاد الأوروبى غداة الخروج منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة