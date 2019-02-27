جامعة الإسكندرية ووزارة التخطيط يطلقان حملة "إبدأ مستقبلك"

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، بمناسبة بدء إطلاق حملة التوعية بأهمية نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال بين الطلاب لإعداد جيل جديد من رواد الأعمال داخل الجامعة، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

أشار الدكتور عصام الكردى خلال اللقاء، أن الجامعة حريصة على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، موضحاً أن مركز التطوير الوظيفى بالجامعة انتهى من تدريب 27 ألف طالب خلال الفصل الدراسى الأول، وتستهدف الإنتهاء من تدريب 50 ألف طالب فى 31 يوليو القادم، وأضاف أن الجامعة أيضاً تنظم شهرياً معرض منتجى لتشجيع الطلاب على تقديم أعمالهم فى جميع المجالات وعرضها، بالإضافة إلى بدء تدريس منهج ريادة الأعمال لطلاب مرحلة البكالوريوس بالتعاون مع مؤسسة بيرسون البريطانية فى شهر سبتمبر القادم، وأعلن أن اللقاء التوعوى بالتعاون مع وزارة التخطيط سيبدأ اليوم بكلية الهندسة من خلال مركز التطوير الوظيفى بالجامعة بهدف تدريب الطلاب على خلق فرص عمل مختلفة بعيداً عن الوظائف التقليدية.

وأشارت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن لقاء اليوم يتم فى إطار حملة "إبدأ مستقبلك" الذى أطلقته وزارة التخطيط، وسيتضمن يوم تدريبى للطلاب بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، ولقاءات للطلاب مع ذوى الخبرة فى ريادة الأعمال، ومع نماذج شابة ناجحة لرواد أعمال شباب فى المجالات المختلفة وسيقوم بالتدريب خلالها متخصصون فى مجال ريادة الأعمال بشكل عملى.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى النعناعى مدير مركز البنية التحتية الذكية بالجامعة، والدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة.