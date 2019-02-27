تنفيذ 21 حكما قضائيا خلال حملة بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن تنفيذ 21 حكما قضائيا، وضبط 12 مشتبها به، و5 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال.

كما واصل ضباط شرطة المرافق حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، التى تعوق حركة السير بمدينة 6 أكتوبر، والعمرانية والطالبية، وبولاق الدكرور، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.