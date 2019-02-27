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الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:36 ص
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تنفيذ 1278 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:30 ص
تنفيذ 1278 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة امنية- ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1278 حكمًا متنوعًا منها 887حكمًا جزئيا  و47 حكم مستأنف و300 حكم غرامات و43 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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