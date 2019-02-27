تعيين 11 أستاذًا جديدًا بعدد من كليات جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 11 أستاذاً بعدد من كليات الجامعة، حيث شملت القرارات في كلية الطب تعيين 6 أساتذة هم الدكتور أيمن أحمد ممدوح حامد والدكتور محمد جلال عبد الرحيم والدكتور عبد الراضى شحاته إبراهيم بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة هالة حسن أبو فدان بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور عادل جلال أحمد الشيمى بقسم الفارماكولوجيا الطبية، والدكتور أحمد حمدى يوسف أحمد بقسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب.

وتضمنت القرارات تعيين أستاذ واحد بخمسة كليات أخرى وهم الدكتور وائل حسين يوسف أحمد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، والدكتور تيمور محمد إبراهيم بقسم التوليد والتناسليات والتلقيح الاصطناعى بكلية الطب البيطرى، والدكتورة عواطف فهمى حنفى بقسم النبات بكلية العلوم، والدكتور مجدى على أحمد موسى بقسم الخضر بكلية الزراعة، والدكتورة رابعة حامد حسانين بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض.

وعلى جانب آخر، تنظم جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب تحت عنوان "الأمراض الجلدية.. رؤية عالمية شاملة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد المنشاوى نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عزة محفوظ أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بالجامعة ورئيس شرف المؤتمر، والدكتورة سحر عبد المعز مقرر المؤتمر، والتي من المقرر أن تمتد فاعلياته على مدار يومين.

وقال الدكتور حاتم زيدان رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن عدة أهداف رئيسية تأتى على رأس أولوياتها بحث ومناقشة الجديد فى مجال الأمراض الجلدية والتجميل، مناقشة التطورات في علم الأمراض الجلدية برؤية شاملة ونظرة مستقبلية متطلعة لتعظيم الاستفادة من التطورات العلمية والعلاجية فى هذا المجال، والعمل على تصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة في مجال الأمراض الجلدية، واستعراض طرق التشخيص الحديثة فى مختلف الأمراض الجلدية سواء المنتشرة أو غير المنتشرة.