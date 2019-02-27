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تعرف على قرار إنابة الوزراء للقيام بأعمال بعضهم فى حالات تغيب أحدهم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:43 م
تعرف على قرار إنابة الوزراء للقيام بأعمال بعضهم فى حالات تغيب أحدهم مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرصد "اليوم السابع" فيما يلى القرار السابق الذى كان قد أصدره مجلس الوزراء، بأن يقوم الوزراء بأعمال بعضهم البعض فى حالة تغيب أحدهم أو وجود مانع، وذلك تزامنا مع القرار المنتظر صدوره من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتكليف وزير الكهرباء بأعمال وزير النقل المستقيل لحين تعيين وزير جديد.

 

وتضمن القرار أن ينوب وزير العدل عن وزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية عن وزير الشباب والرياضة، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير البترول والثروة المعدنية عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين والتجارة الداخلية عن وزير التضامن الاجتماعى، ووزير الصحة والسكان عن وزير البيئة.

 

كما نص القرار على أن ينوب وزير التجارة والصناعة، عن وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التضامن الاجتماعى عن وزير الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام عن وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير الثقافة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولى عن وزير التجارة والصناعة، ووزير الخارجية عن وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير شئون مجلس النواب عن وزير العدل.

 

كما يقوم وزير النقل بأعمال وزير الطيران المدنى نيابة عنه، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير المالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن وزير الموارد المائية والرى، ووزير الاستثمار والتعاون الدولى عن وزير قطاع الأعمال العام، ووزير السياحة عن وزير الآثار، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير القوى العاملة، ووزير الآثار عن وزير السياحة، ووزير التضامن الاجتماعى عن وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير العدل عن وزير شئون مجلس النواب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير المالية عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير النقل.


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