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ترامب يسخر من سيناتور ديمقراطى زعم المشاركة فى حرب فيتنام

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:29 ص
ترامب يسخر من سيناتور ديمقراطى زعم المشاركة فى حرب فيتنام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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فى تغريدة من العاصمة الفيتنامية هانوى، سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من السيناتور الديمقراطى ريتشارد بلومينتال، الذى كان قد اتهم بالكذب بشأن خدمته فى الجيش خلال حرب فيتنام.
 
 
وغرد ترامب، صباح الأربعاء، على حسابه بموقع تويتر قائلا "لقد قضيت الآن وقتا أكثر فى فيتنام من دا ناج ديك بلومينتال، السيناتور من كونيكتكيوت (كيف تلبى كونيكتكيوت؟). قصصه عن بطولاته فى الحرب فى فيتنام كانت كذب كامل- لم يأت هنا قط. لقد تحدثنا عنها اليوم مع القادة الفيتناميين".
 
 
ويتواجد ترامب حاليا فى هانوى للقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون، للتفاوض بشأن البرنامج النووى لبيونج يانج، فى ثانى قمة تجمع الزعيمين خلال أقل من عام حيث التقيا للمرة الأولى، فى لقاء تاريخى، يونيو 2018، فى سنغافورة.
 
 

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