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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط انخفاض أحجام التداول

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:53 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط انخفاض أحجام التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.97 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.962 مليار جنيه.
    
وبلغ حجم التداول على الأسهم 234 مليون ورقة مالية بقيمة 661 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.49%، والعرب على 8.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.98%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 13.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 538 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% عند مستوى 18793 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة
 

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