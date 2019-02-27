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الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:49 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط جماعى لكافة القطاعات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:06 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط جماعى لكافة القطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.17% خاسرة 119.97 نقطة، لتغلق عند مستوى 10136 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 11.5 مليون سهم بقيمة 278.5 مليون ريال قطرى عبر 7077 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقر 3 أسهم.
 
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%.

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