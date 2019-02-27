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الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:56 ص
خالد صلاح
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تحطم مقاتلة كورية جنوبية وإنقاذ طاقمها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:49 ص
تحطم مقاتلة كورية جنوبية وإنقاذ طاقمها تحطم مقاتلة ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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أعلن سلاح الطيران الكورى الجنوبى أن طائرة مقاتلة كورية جنوبية تحطمت فى البحر الغربى اليوم الأربعاء، وأنه تم إنقاذ طاقمها .

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان لسلاح الطيران الكورى الجنوبى، إن طائرة حربية من طراز كيه إف-16دى سقطت فى البحر لسبب مجهول صباح اليوم بعد 13 دقيقة من مغادرتها لقاعدة جوية فى جونسان والكائنة على بعد 274 كيلومترا جنوب سول.

وذكر البيان إنه تم إنقاذ الطيارين وسوف يعودان حاليا إلى قاعدتهما وهما بحالة جيدة.مشيرا إلى أن سلاح الطيران الكورى شكل فرقة عمل للوقوف على أسباب الحادث .

 


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