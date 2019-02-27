تجديد حبس منى الغضبان بتهمة نشر فيديو جنسى مع مخرج شهير

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى جديد للمخرج السينمائى الشهير.

ووصلت سيدة الأعمال منى الغضبان، إلى محكمة مدينة نصر، لنظر تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور حجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت نيابة مدينة نصر أول، قد أمرت بحبس سيدة الأعمال منى الغضبان 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى جديد للمخرج السينمائى الشهير.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال .