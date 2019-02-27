تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى ومؤشر الأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14863 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2466 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 18879 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1806 نقطة.