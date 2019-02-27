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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:18 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى ومؤشر الأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14863 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2466 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 18879 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1806 نقطة.
 

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