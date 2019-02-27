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تأجيل استئناف براءة سارة نخلة من تهمة ضرب والدة طليقها أحمد عبد الله محمود

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:49 م
تأجيل استئناف براءة سارة نخلة من تهمة ضرب والدة طليقها أحمد عبد الله محمود سارة نخلة والفنان أحمد عبد الله محمود
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر تأجيل استئناف النيابة العامة على براءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة التعدى بالضرب على "حنان حماد على البمبى" والدة طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود لجلسة 13 مارس للإعلان.

 

كان شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى أسرة أحمد عبد الله محمود تقدم بطلب للنيابة العامة للاستئناف على حكم البراءة، مستندًا إلى ثبوت الاتهام وفقًا للتقارير الطبية وأقوال المجنى عليها.

 

كانت والدة الفنان أحمد عبد الله محمود اتهمت طليقة ابنها الفنانة السورية سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018.

 

جاء بالتقرير الأول الذى تم تحريره فى 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على أخصائى عظام لاستكمال التقرير.

 

وجاء بالتقرير الثانى الذى تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.


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براءة الفنانة سارة نخلة من ضرب والدة طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود

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