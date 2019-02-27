ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يبقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام حتى يوم السبت المقبل (الثاني من مارس المقبل)، بعد انتهاء اجتماعه، المقرر أن يستمر لمدة يومين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي.
يذكر أن الزيارة التي يقوم بها كيم لفيتنام تعتبر أطول زيارة خارجية يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي منذ أن تولى قيادة البلاد بعد وفاة والده في ديسمبر 2011.
يُشار إلى أنه من النادر للغاية أن يتغيب زعيم كوري شمالي عن بلاده لهذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن ثمة مخاوف تتعلق باحتمال تدبير"مؤامرة" ضد حكم الزعيم الكوري الشمالي.
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