يذكر أن الزيارة التي يقوم بها كيم لفيتنام تعتبر أطول زيارة خارجية يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي منذ أن تولى قيادة البلاد بعد وفاة والده في ديسمبر 2011.

يُشار إلى أنه من النادر للغاية أن يتغيب زعيم كوري شمالي عن بلاده لهذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن ثمة مخاوف تتعلق باحتمال تدبير"مؤامرة" ضد حكم الزعيم الكوري الشمالي.