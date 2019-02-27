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بيع 560 كراسة خاصة بالورش الصناعية بمدينة دمياط للأثاث

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:00 ص
بيع 560 كراسة خاصة بالورش الصناعية بمدينة دمياط للأثاث ورش دمياط للاثاث
دمياط عبده عبد البارى
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أعلنت شركة دمياط للأثاث أن طرح كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية لعدد محدود من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية انتهى، ولم يتم بيع جميع كراسات الخاصة بالورش المطروحة وعندها 750 ورشة.

وقالت إيمان عبدالله مسئول التسويق والمبيعات بالشركة لـ”اليوم السابع” إنه تم طرح 750 ورشة بمساحات 50 مترا و100 متر تم سحب 300 كراسة شروط خاصة بالمشروع.

وكشفت أن إجمالى ما تم بيعه من كراسات الطرح الثانى بلغ 560 كراسة فقط من إجمالى عدد الكراسات المطروحة وعددها 750 كراسة.


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