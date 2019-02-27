video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة للإعلان عن حصيلة ضحايا حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:48 م
بعد قليل مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة للإعلان عن حصيلة ضحايا حادث قطار محطة مصر الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد قليل مؤتمرا صحفيا فى مستشفى معهد ناصر، للإعلان عن الحصيلة النهائية لحادث قطار محطة مصر، وحالة المصابين.
 
وكانت قد أكدت وزيرة الصحة أن عدد ضحايا حادث قطار محطة مصر 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا"
 
وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها فى مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين ، أنه تم توزيع المصابين على مستشفي معهد ناصر ودار الشفاء.
 
وكان اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.
 
وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

صور.. محافظ القاهرة يصل معهد ناصر للاطمئنان على مصابى حادث قطار محطة مصر

السيسى من "الاتحادية": وجهتُ بمحاسبة المتسببين في حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين.. رئيس ألبانيا يقدم التعازى.. ويؤكد: كلمة الرئيس فى مؤتمر ميونيخ مؤثرة واستطاع أن يعيد مصر قوية

مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

رئيس اتحاد التأمين : 30 الف جنيه تعويض فورى لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر

محطة مصر

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر

انفجار محطة مصر

انفجار السكة الحديد

السكة الحديد

حريق القطارات

وقف حركة القطارات

حصيلة ضحايا حريق محطة مصر




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة