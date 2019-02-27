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بعد قليل.. الرئيس السيسي ونظيره الألبانى يتحدثان إلى وسائل الإعلام

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:53 م
بعد قليل.. الرئيس السيسي ونظيره الألبانى يتحدثان إلى وسائل الإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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