الرئيسية أخبار عاجلة بعد قليل.. الرئيس السيسي ونظيره الألبانى يتحدثان إلى وسائل الإعلام الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:53 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية مع الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلي وسائل الإعلام بعد قليل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يتابع مع الحكومة تطورات حادث محطة مصر لحظة بلحظة.. فتح تحقيق فوري لكشف ملابساته وحساب عسير للمتسببين في وقوعه..انتهى زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس ..وروح كل مواطن مصرى غالية قمة مصرية- ألبانية بقصر الاتحادية اليوم.. السيسى و"ميتا" يتحدثان إلى الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.. القاهرة قِبلة العالم للاستثمار بعد تدشين مشروعات عملاقة .. وتوقعات بزيادة التبادل التجاري بين الجانبين اخبار عاجلة اخبار اليوم السيسي قصر الاتحادية السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة 27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة