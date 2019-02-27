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الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:47 ص
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بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار وجامعة السويس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:15 ص
بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار وجامعة السويس جانب من توقيع البروتوكول
وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقدمًا من الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة السويس، موجها بضرورة التعاون البحثى والعلمى بين الجامعات والمراكز والهيئات البحثية فى مصر؛ لتفعيل الاستفادة من النواتج البحثية وتعظيم المردود والعائد منها على الاقتصاد القومى.
 
يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والتعاون المشترك فى الأنشطة البحثية والطلابية بين المعهد والجامعة، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى وعلوم البحار والمصايد، فضلاً عن تبادل الدوريات والمجلات العلمية والكتب الدراسية، وعقد الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل، وتسجيل الدرجات للماجستير والدكتوراه.
 
 

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علوم البحار

التعليم العالى




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