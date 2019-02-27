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بث مباشر ..حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:22 ص
بث مباشر ..حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة حادث قطار رمسيس
كتب سمير حسنى
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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محطة رمسيس وسط القاهرة، بعد حادث القطار الذى تسبب فى وقوع عددا من القتلى والجرحى.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى،  انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامة مع صدادات نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر
 
وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات والكتل الخرسانية نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.
 
وقد توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

 


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