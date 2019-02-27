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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم قطار مع سيارة ربع نقل بالعلمين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:25 م
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم قطار مع سيارة ربع نقل بالعلمين حادث قطار-ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم قطار مع سيارة ربع نقل، أثناء عبورها مزلقان طريق العلمين وادى النطرون، شرقى مدينة العلمين.

 

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، جثة محمد محمد عبد الحليم "20 سنة" والمصابين فى حادث التصادم، رضا خميس عبد الله " 20 سنة" وسعيد عبد الغني السيد "28 سنة" وسامح فرج عبد العزيز "19 سنة" وعيد محمود حسن "50 سنة" ومحمد شعبان زكى " 24 سنة" والعربى على محمد  عبد الحليم " 26 سنة، وجميعهم من مدينة العامرية في محافظة الإسكندرية. 

 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة ربع نقل عبرت المزلقان وقت مرور القطار الذى اصطدم بها، عند تقاطع خط السكة الحديد مع طريق العلمين وادى النطرون.


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