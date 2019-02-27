باكستان: لن نشارك فى اجتماع منظمة التعاون الإسلامى فى حال حضور الهند

إسلام أباد (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الأربعاء، إنه لن يحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقده الشهر المقبل فى دولة الإمارات العربية المتحدة حال مشاركة وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج به.

وأضاف قريشى - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه ليس لديه أى تحفظات على منظمة المؤتمر الإسلامى أو أى دولة إسلامية أخرى ولكنه يتحفظ على حضور وزيرة الشئون الخارجية الهندية للاجتماع، مؤكدا أنه فى حال مشاركتها فإنه لن يحضر فى ظل الظروف الحالية.

وقد تم دعوة الوزير الهندى كضيف شرف فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع المقرر انعقاده فى أبو ظبى الشهر المقبل.

تأتى هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات داخل باكستان تابعة لجماعة متشددة عبر خط المراقبة الحدودى مع باكستان .. حيث أكد وزير الخارجية فيجاى جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأوضح أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربى الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.