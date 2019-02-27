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باكستان تعلن تشن ضربات فى كشمير الهندية وتؤكد إسقاط طائرتين هنديتين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:48 ص
باكستان تعلن تشن ضربات فى كشمير الهندية وتؤكد إسقاط طائرتين هنديتين أرشيفية
رويترز
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أكدت باكستان اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربات جوية فى كشمير الهندية وأسقطت طائرتين هنديتين فى المجال الجوى الباكستانى وأسرت طيارا فيما يتصاعد الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية فى بيان "نفذت القوات الجوية الباكستانية ضربات اليوم عبر خط المراقبة من المجال الجوى الباكستانى". وقال الجيش الباكستانى إن طائرات هندية دخلت باكستان ردا على الضربات مضيفا أنه تم إسقاط طائرتين وأسر طيار.

كان مسؤول بالشرطة قد قال إن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية تحطمت فى منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل طيارين ومدنى وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.

 

 
 
 

 

 


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