وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن القرار يأتي عقب تعليق الرحلات الجوية بمطارات "لاهور" و"ملتان" و"فيصل اباد" بعدما أسقطت باكستان طائرتين هنديتين واعتقلت قائد طائرة هنديا.

ويأتي هذا عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث قررت إغلاق المطارات بمدن "لياه" و"جامو" و"سريناجار" و"باثانكوت" و"أمريستار" أمام الرحلات التجارية وإعلانها إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية أمس معسكرات لجماعة "جيش محمد" المتشددة جوا عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان في ضربات قالت إنها كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها.

وجاءت الضربة عقب تفجير انتحاري بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 من فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، فيما ألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.