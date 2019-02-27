وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أنه تم تعليق الرحلات عقب قيام القوات الجوية الباكستانية بإسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي للبلاد واعتقال قائد طائرة هندي، ويأتي ذلك عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث أغلقت المطارات في كل من مدن (لياه - جامو - سريناجار - باثانكوت - أمريستار) أمام الرحلات التجارية.

وعلى صعيد متصل، بث الجيش الباكستاني تسجيلًا مصورًا لطيار هندي عقب ساعات من قيام سلاح الجو الباكستاني بإسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، واعتقال طيارين اثنين أحدهما مصاب.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن الطيار أوضح في التسجيل المصور أن أسمه "أبهي ناندان" وأنه هندوسي الديانة، ورفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ومن جهته.. قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور إن الطيار الثاني يخضع للعلاج في المستشفي، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد مرور يوم على استهداف القوات الهندية معسكرات تابعة لجماعة (جيش محمد) المتشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم كشمير المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.