وأكد عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في كلمة بافتتاح الاجتماع، أن الاجتماع يعقد في ظروف إقليمية صعبة يمر بها العالم العربي .

ونوه موسى بنتائج القمة العربية الأوروبية الناجحة التي عقدت في شرم الشيخ، والتي صدرت عنها قرارات تتعلق بالموقف العام في المنطقة والقضايا التي تهم المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وسيتم خلال الاجتماع تكريم كل من ماسيمو داليما رئيس وزراء إيطاليا الأسبق وماندلا مانديلا حفيد الرئيس والمناضل الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا.

وسيقدم الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات تقرير مجلس الإدارة إلى مجلس الأمناء.