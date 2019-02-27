اليوم ..نظر أولى جلسات استئناف متهمى قضية الطفلة "مليكة" على حكم حبسهم

كتب أحمد الجعفرى

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف أكتوبر ، الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين فى قضية دهس الطفلة "مليكة"، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر قضت بحبس سائق اتوبيس المدرسة والمشرفة المسئولة عن الطفلة 5 سنوات بعدما وجهت لهم اتهامات الإهمال والقتل الخطأ.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أحالت سائق أتوبيس المدرسة المتسبب فى فى واقعة مصرع الطفلة "مليكة" أسفل اتوبيس الحضانة الخاص بها بمدينة 6 أكتوبر، والمشرفة المسئولة عنها إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهام بالقتل الخطأ.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة "مليكة" عقب نزولها من أتوبيس المدرسة، وأثناء عبورها الطريق الإتجاه الاخر، عاجلها سائق الاتوبيس الخاص بمدرستها بالتحرك، مما أسفر عن اصطدامه بها وسقوطها أسفل عجلاتها مما أدى إلى وفاتها.

وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتى سجلت الواقعة، ووجهت تهمة القتل الخطأ لسائق الأتوبيس، الذى قال فى التحقيقات أنه لم يشاهد الطفلة أثناء عبورها من أمامه، كما وجهت ذات التهمة لمشرفة الأوتوبيس.