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النيابة تستمع لأقوال شهود العيان فى حادث تصادم قطار بمحطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:14 م
النيابة تستمع لأقوال شهود العيان فى حادث تصادم قطار بمحطة مصر حادث قطار محطة مصر
كتب عبد الله محمود
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استمعت نيابة الأزبكية لأقوال عدد من شهود العيان فى الحريق الذى اندلع بمحطة السكة الحديد فى رمسيس، الذين أكدوا أنه اثناء وقوفهم برصيف رقم 6 ، فوجئوا بدخول القطار مسرعا منحرفا عن مساره، ليرتطم بالرصيف ومبنى الحركة، ثم تلاه صوت انفجار ضخم.
 
 
وأضاف شهود العيان " افتكرناه انفجار فى الأول.. شفنا الناس بتطير على الرصيف ومولعة نار"، مشيرين إلى أن الكثير من الركاب هرولوا محاولين الخروج من المحطة، فوقعوا فوق بعض من التكدس. 
 
 
وكشفت مناظرة النيابة الأولية لعدد من الجثث التى لقيت مصرعها فى الحادث اختفاء معالمها لتفحمها الشديد.
 
 
وتبين من المعاينة الأولية إن الحادث نجم عن دخول أحد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبنى الحركة وتسبب فى الحريق وأوقع عشرات الضحايا بين متوفين ومصابين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بنشوب حريق داخل محطة مصر بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ الى مكان الحادث.

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