النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا حادث قطار محطة مصر

أمرت نيابة الأزبكية بنقل جثث الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، في الحريق الذى اندلع بمحطة مصر بمنطقة رمسيس إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتشريحهم لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى.
كما طالبت النيابة بسرعة استعلام رجال المباحث عن هوية الضحايا، للاتصال بذويهم واستلامهم والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح، كذلك تفربغ كاميرات المراقبة لمعرفة السبب الحقيقى في الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الاولية لعدد من الجثث، اختفاء معالمها بسبب تفحمها.
وتبين من المعاينة الاولية، أن الحادث نجم عن دخول احد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية تجاوزت ال100 كيلو فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبني الحركة وتسبب في الحريق، وأوقع عددا من الضحايا والمصابين.
أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامة بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة