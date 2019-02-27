النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية بنقل جثث الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، في الحريق الذى اندلع بمحطة مصر بمنطقة رمسيس إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتشريحهم لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى.

كما طالبت النيابة بسرعة استعلام رجال المباحث عن هوية الضحايا، للاتصال بذويهم واستلامهم والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح، كذلك تفربغ كاميرات المراقبة لمعرفة السبب الحقيقى في الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الاولية لعدد من الجثث، اختفاء معالمها بسبب تفحمها.

وتبين من المعاينة الاولية، أن الحادث نجم عن دخول احد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية تجاوزت ال100 كيلو فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبني الحركة وتسبب في الحريق، وأوقع عددا من الضحايا والمصابين.