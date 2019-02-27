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النواب الأمريكى يؤيد إلغاء "طوارئ ترامب" لتمويل بناء جدار المكسيك

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:01 ص
النواب الأمريكى يؤيد إلغاء "طوارئ ترامب" لتمويل بناء جدار المكسيك مجلس النواب الأمريكى
وكالات الأنباء
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صوّت مجلس النواب الأمريكى الذى يهيمن عليه الديموقراطيون الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغى حالة "الطوارئ الوطنية" التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين فى تأييد مشروع القانون الذى تم إقراره فى النهاية بأغلبية 245 نائبًا مقابل 182.

و بهذا ينتقل مشروع القانون الرامى لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية فى أيدى الجمهوريين، ولكن حيث لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.

 


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