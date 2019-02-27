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المنسق الأممى ببيروت: الأمم المتحدة ستدعم لبنان وتتعاون معه

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:13 م
المنسق الأممى ببيروت: الأمم المتحدة ستدعم لبنان وتتعاون معه أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
بيروت أ ش أ
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أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى بيروت يان كوبيش، تعهد الأمم المتحدة بدعم لبنان والتعاون معه، وذلك من خلال الاتصالات والمشاورات الدولية التى سيجريها مع المجتمع الدولى بصورة أكبر، مشيرا إلى أن تلك الاتصالات ستبدأ من المؤسسات المالية الدولية، جاء ذلك خلال لقاء المنسق الأممى مع وزير المالية اللبنانى على حسن خليل.

وأشار كوبيش إلى أن وزير المالية اللبنانى أظهر بوضوح، خلال اللقاء بينهما، اعتزامه القوى على بذل كافة الجهود الممكنة للعمل من خلال الحكومة والتشاور مع القوى السياسية ومن ثم إقرار المجلس النيابى للموازنة العامة الجديدة للبلاد.

وشدد المنسق الأممى على أن الموازنة هى أهم وثيقة وجزء من التشريعات المقدمة فى كل بلد، والأساس الذى تعمل فى ضوئه القوى السياسية والمجلس النيابى والحكومة، مشيرا إلى أن المناقشات تطرقت أيضا إلى أوجه المساعدة التى يمكن أن يقدمها المجتمع الدولى للحكومة اللبنانية فى سبيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارة المالية الجيدة.

 


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